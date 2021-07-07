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الصحة العالمية تحذر من 'خليط سام' يتعلق بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن رفع الإغلاق وانخفاض معدلات التطعيم ضد ، سيشكل "خليطا ساما" يهدد العالم.
وقال رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن البلدان التي يتزامن فيها انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد -19 إلى جانب رفع القيود تصنع "خليطا ساما"، وأضاف أن "هذا وقت توخي الحذر الشديد".

وقال: "على كل دولة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبناها ضد COVID-19 ورفع القيود".
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MO Nasa

MO Nasa

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