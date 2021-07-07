الصحة العالمية تحذر من 'خليط سام' يتعلق بكورونا

وقال رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن البلدان التي يتزامن فيها انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد -19 إلى جانب رفع القيود تصنع "خليطا ساما"، وأضاف أن "هذا وقت توخي الحذر الشديد".



وقال: "على كل دولة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبناها ضد COVID-19 ورفع القيود".