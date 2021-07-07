انت الان تتابع خبر بالفيديو تسجيل اكثر من ٣٥ حالة وفاة بفايروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-07-07 | 18:58

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وفي الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ثمانية الاف وسبعمئة وسبعا وسبعين اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، الف واربعمئة وثمان وخمسون منها في بغداد الكرخ، والف ومئة وثماني اصابات في الرصافة، ومئة وثلاث وثلاثون في مدينة الطب، وتسعمئة وخمس اصابات في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل خمسة الاف وخمسمئة واثنتين وعشرين حالة شفاء، وسبع وثلاثين وفاة.