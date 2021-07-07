الفضاء الروسية تكشف: اقتراب جسم مجهول من المحطة الدولية غداً

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الجسم المجهول الذي من المتوقع أن يمر على مقربة من محطة الفضاء الدولية غدا الخميس سيقترب منها لمسافة تساوي ثلث المسافة المعلن عنها سابقا.



وأكدت "روس كوسموس" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها تستمر في متابعة الجسم الذي يعتقد أنه من النفايات الفضائية، ولفتت إلى أن البيانات الجديدة من "النظام المؤتمت للإنذار بالحالات الخطرة في الفضاء" تشير إلى أن أدنى مسافة بين الجسم ومحطة الفضاء الدولية ستبلغ 1.5 ألف متر فقط، مقارنة بأكثر من 4.5 ألف متر أعلن عنها سابقا.



ومن المتوقع حسب بيانات "روس كوسموس"، أن يقترب الجسم من محطة الفضاء الدولية في الساعة الـ16:16 من يوم غد بتوقيت موسكو (13:16 بتوقيت غرينيتش).