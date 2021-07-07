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شركة يابانية تلغي تعاقدها مع غريزمان بسبب الفديو المسرب

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-07 | 15:24

شركة يابانية تلغي تعاقدها مع غريزمان بسبب الفديو المسرب

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أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية "كونامي" إلغاء تعاقدها مع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو مع مواطنه عثمان ديمبيلي الذي يسخر فيه من الآسيويين.
وأوضحت "كونامي" في بيان صحفي: "كما هي فلسفة ، أن التمييز من أي نوع غير مقبول، لقد أعلنا سابقا عن شراكة مع أنطوان غريزمان، ولكن في ضوء الأحداث الأخيرة قررنا إلغاء العقد".

وتم تسريب مقطع فيديو مدته 42 ثانية ويعود تاريخه إلى عام 2019، يظهر فيه لاعب ومنتخب فرنسا عثمان ديمبيلي خلال جولة للنادي الكتالوني في اليابان وهو يتحدث إلى زميله ومواطنه أنطوان غريزمان بانتظار وصول تقنيين محليين لتوصيل وحدة تحكم الألعاب بجهاز التلفاز في غرفتهما بالفندق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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