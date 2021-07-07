اجتماع نيابي برئاسة الحلبوسي لبحث القضايا المطروحة بجلسة استضافة وزير النفط

بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث القضايا المطروحة بجلسة استضافة وزير النفط.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "مجلس النواب عقد اجتماع برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة النيابية مع أعضاء المجلس الوزاري للطاقة، لبحث مجمل القضايا التي طُرحت في جلسة استضافة وزير النفط والبيانات التي طالبت بها رئاسة المجلس".