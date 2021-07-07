لجنة اعداد استراتيجية الموازنة تناقش الرؤيه الاستراتيجية لثلاث قطاعات

وتضمن الاجتماع، "إستكمال مناقشة تقرير وزارة التجارة الخاص برؤيتها المستقبلية الهادفة الى تنمية وتعزيز حجم التجارة الخارجية لما لها من دور محوري مهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة حجم الصادرات وخلق فرص تنموية واعدة لمختلف القطاعات الانتاجية".

بغداد - ياسين صفوان - ناقشت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مع لجنة استراتيجية الموازنة للاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤، الرؤيه الاستراتيجية لقطاعات النفط والصحة والتجارة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية