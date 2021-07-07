الأمم المتحدة تعلق على الهجوم الذي استهدف مطار أربيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاربعاء، ان الهجمات على أربيل إهانة لسيادة القانون وتدفع البلاد نحو المجهول

وكتبت بلاسخارت في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "هذه الهجمات المستمرة، والليلة الماضية في أربيل مرة أُخرى، هي إساءة لسيادة القانون".

وحذرت من أن "مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً، يجب ألا تُهدد شرعية الدولة من قبل عناصر مسلحة غاشمة".