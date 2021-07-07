متاجر بالعملة المزيفة من اهالي الديوانية يقع في قبضة الامن

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مديرية امن ذي قار تمكنت ومن خلال متابعة الاشخاص ضعاف النفوس الذين يروجون للعملة المزيفة من القبض على متهم من محافظة الديوانية".

وأضاف المصدر، ان "العملية جرت بعد المتابعة المستمرة وعبر التنسيق مع مديرية امن الديوانية حيث تم نصب كمين محكم للمتهم حيث اسفرت عن القبض على المتهم المطلوب".



واشار الى انه "ضبط مبلغ مليوني دينار ومائة واربعون الف دينار عراقي فئة عشرة الاف مزيفة بحوزته".

ولفت المصدر الى ان "المتهم تم تسليمه الى الجهات التحقيقية المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

