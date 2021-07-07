وفاة أسطورة بوليوود 'ديليب كومار' عن 98 عاما

بغداد - ياسين صفوان - توفي أسطورة بوليوود ديليب كومار، اليوم الأربعاء، الذي أصبح علامة بارزة في السينما الهندية بعد الاستقلال، عن عمر يناهز 98 عاما.

ونُقل كومار إلى المستشفى في مومباي الأسبوع الماضي، بسبب ضيق في التنفس، لكنه توفي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وتم تأكيد الوفاة من قبل فيصل فاروقي، أحد أقرباء كومار، على حساب الممثل عبر منصة تويتر صباح اليوم، وكتب فيصل: ”بقلب مكلوم يملؤه الحزن والأسى، أُعلن وفاة حبيبنا ديليب كومار منذ دقائق.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأثار خبر وفاة كومار الكثير من الحزن في جميع أنحاء الهند، فقد لقب بـ ”ملك المأساة“، وكان شخصية محبوبة في بوليوود عبر الأجيال وأحد أوائل الممثلين في الهند أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

وفور إعلان نبأ الوفاة، انتقل الكثيرون لنعي السيد كومار. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي من بين الذين قدموا تعازيهم في وفاته، وكتب مودي: ”سيذكر التاريخ ديليب كومار أنه أسطورة سينمائية.. لقد كان ينعم بتألق لا مثيل له، ما جعله معشوق الجماهير عبر الأجيال“.

من بين أشهر أفلام كومار خلال مسيرته الفنية التي استمرت خمسة عقود، ديفداس ونايا داور ورام أور شيام ومادهاتي وموغل عزام.

ويعتبر كومار أحد أساطير السينما الهندية، وأول فنان يفوز بجوائز فيلم فير التي تحاكي جوائز الأوسكار في الهند والأكثر تتويجا بها عن فئة أفضل ممثل بالمناصفة مع الممثل الهندي شاروخان بثماني جوائز لكل منهما، كما فاز بجائزة دادساهب فالك سنة 1994 من طرف الحكومة الهندية تقديرا لأعماله.

وُلد كومار، واسمه الحقيقي يوسف خان، عام 1922، قبل الاستقلال، في مدينة بيشاور، التي تعد الآن جزءا من باكستان.

بعد انتقاله إلى بومباي، انخرط كومار في التمثيل عن طريق الخطأ كوسيلة لكسب المال، ولكن في عام 1947 بدأت أفلامه في الحصول على إشادة من النقاد. وانطلقت مسيرته إلى جانب ديف أناند وراج كابور، وأصبح كومار أحد الأسماء الثلاثة الكبرى التي هيمنت على العصر الذهبي للسينما الهندية من الأربعينيات إلى الستينيات.

وتلقى كومار جوائز تقديراً لمساهمته في السينما الهندية، وفي عام 2006، حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز الأفلام الوطنية الهندية تقديراً لمساهمته في السينما الهندية، وفي العام الماضي، كرّمه كتاب غينيس للأرقام القياسية لحصوله على عدد قياسي من جوائز أفضل ممثل.