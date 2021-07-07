كركوك.. طالبات جامعيات يقمن بابتزاز زميلة لهن والشرطة المجتمعية تتدخل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من وضع حد لابتزاز عدد من الطالبات في إحدى كليات محافظة كركوك لزميلة لهن، عن طريق تهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إليها".واضافت، ان "الشرطة المجتمعية تمكنت من حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة وأخذت التعهدات الخطية الاصولية على الطالبات بعدم التعرض لزميلتهن وإلا عرضن أنفسهن للمساءلة القانونية".

واشارت المديرية الى، انه "بناء على رغبة الطالبة بحل القضية بالطرق الودية والسلمية لضرورات شخصية واجتماعية".

