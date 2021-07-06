مقرب من الصدر يدعو لوقفة مليونية لإعادة الكهرباء 'المنهوبة'

بغداد - ياسين صفوان - دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى الاستعداد لوقفة مليونية من أجل إعادة الطاقة الكهربائية التي وصفها بـ"االمنهوبة".

وقال صالح محمد العراقي في بيان، إن "ما أجمل وقفتكم لمناصرتكم لقائدكم من خلال الوقفات التضامنية.. فشكراً لكم، لكن الأجمل من ذلك أن تنصروا عراقكم وأنفسكم وشعبكم وذلك بالاستعداد لوقفة مليونية من أجل إعادة الطاقة الكهربائية المنهوبة منذ سنوات طوال لعموم العراق بدل أن يتمتع بها الفاسدون من هنا وهناك.. في خضم معاناة الشعب من القيظ والحر والفقر والمرض والوباء".

وأضاف "إن كان هناك استعداد لذلك فسوف نعلمكم بموعدها لاحقاً".