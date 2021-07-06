الداخلية تكشف آخر تطورات ملف التحقيق بمقتل الهاشمي

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن آخر التطورات بشأن ملف التحقيق بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد قبل عام.



وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، "إننا مستمرون في عملية المتابعة والتدقيق للوصول الى حيثيات الجريمة البشعة بحق الهاشمي".

وأضاف، أن "السنة التي مضت على استشهاد الهاشمي كانت مليئة بكل التفاصيل وهناك متابعة للقضية ولن نتهاون ابداً ومستمرون بالتحقيق حتى الكشف عن القتلة".

وأشار إلى أن "الحيثيات متوفرة بالجهد المبذول من القوات الامنية والاستخبارية، والاهتمام الحكومي كبير جدا لكشف اللثام عن قتلة هشام الهاشمي لأنه يمثل ضمير الاعلاميين والشعب".