انت الان تتابع خبر خاطر بحياته لانقاذ كلب... اليكم ماذا حدث! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا لوسائل إعلام محلية، توجه الرجل مع زوجته في نزهة قرب النهر ولاحظوا وجود كلب سقط في النهر.

وقالت الزوجة في تصريحات صحفية: "كان التيار شديدا، لذا هرع زوجي لإنقاذ الكلب".

في وقت لاحق، انضم اثنان من المارة إلى عملية الإنقاذ، حيث صعدوا فوق السور لمساعدة الرجل في التقاط الكلب وإخراجه من الماء.



وأضافت الزوجة: "كنت أعرف دائمًا أن زوجي بطل حقيقي... كان الكلب ضعيفًا جدًا، كاد يغرق"