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أرخص هاتف ذكي من 'سامسونغ'... تعرفوا إلى مزاياه!

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بغداد - ياسين صفوان - نشر موقع GSMArena بيانات عن هاتف "سامسونغ غالاكسي A03s".

يحتوي الهاتف على معالج MTK Helio G35 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ويعمل بنظام Android 11.

وسيتم تجهيز الجهاز بماسح لبصمات الأصابع في زر الطاقة ومنفذ USB-C.


هذا ولم يتم الكشف عن تكلفة الهاتف الجديد حتى الآن، لكن يتوقع بأن يكون بسعر رمزي جدا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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