انت الان تتابع خبر أرخص هاتف ذكي من 'سامسونغ'... تعرفوا إلى مزاياه! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشر موقع GSMArena بيانات عن هاتف "سامسونغ غالاكسي A03s".

يحتوي الهاتف على معالج MTK Helio G35 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ويعمل بنظام Android 11.

وسيتم تجهيز الجهاز بماسح لبصمات الأصابع في زر الطاقة ومنفذ USB-C.



هذا ولم يتم الكشف عن تكلفة الهاتف الجديد حتى الآن، لكن يتوقع بأن يكون بسعر رمزي جدا.