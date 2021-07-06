استبعاد مرشح للانتخابات بسبب 'درجته الحزبية'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم استبعاد احد مرشحي الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، لثبوت درجته الحزبية عضو فرقة كيانات منحلة وحسب ما مبين بخط الخدمة العسكرية للموما اليه".

وأضاف المصدر أن "المفوضية سبق ان استبعدته من الانتخابات في عام ٢٠١٠ لنفس السبب عندما قدم اسمه كمرشح في تحالف الصحوة"، بحسب المصدر.