المفوضية تصدق على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، موعد إجراء قرعة أرقام المرشحين للانتخابات المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس المفوضين صدق اليوم، على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي ٣٠٢١ والبالغ عددهم ٣٢٤٣مرشحًا، وسيتم نشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية والموقع الالكتروني الرسمي".



وبحسب البيان، "ستجرى قرعة أرقام المرشحين غدا، الساعة العاشرة صباحاً في عموم مكاتب المحافظات الانتخابية من ضمنها مكتبا الكرخ والرصافة الانتخابيان والمكتب الوطني".