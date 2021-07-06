الكعبي يبحث في الاردن مسألة الانتخابات والتبادل التجاري

وقال مكتب الكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوفد العراقي النيابي برئاسة الكعبي، التقى اليوم، برئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، وأيضا رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وذلك ضمن جدول اعمال الزيارة التي يجريها الوفد بدعوة رسمية من المملكة الأردنية الهاشمية".وأكد الكعبي، وفق البيان، أن "الغاية الرئيسية من تبادل هكذا زيارات هو توثيق وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين العراق والأردن"، فيما بحث اللقاء، "العديد من الأمور المتعلقة باليات تطوير العلاقات الاقتصادية وإمكانية إسهام الشركات العربية بمشاريع إعادة الإعمار والاستفادة من الاتفاقيات سارية المفعول والموقعة بين العراق والأردن وبخاصة ما خلصت اليه قمة بغداد الثلاثية الأخيرة والكفيلة بان تكون بداية لنهوض علمي وفكري واقتصادي كبير بين الدول الثلاثة".وعلى الصعيد نفسه، التقى الوفد العراقي النيابي خلال الزيارة برئيس لجنة الشؤون الخارجية ، حيث أشار الكعبي إلى أنه "رغم ان العلاقات العراقية الأردنية لم تشهد خلال المراحل الماضية أي حالة فتور، لكنها كانت لتكون اكبر وأفضل لولا السياسات الرعناء لنظام البعث الدكتاتوري الذي عمد الى خراب بلده أولا وتراجع حجم العلاقات الخارجية".

كما تطرق، الى "حجم التطور الكبير في المنظومة القانونية والتشريعية في العراق الذي تبنى النظام الديمقراطي الحديث وعمد الى تشريع العديد من القوانين التي تطبقها اكثر البلدان تقدما في مجال النظام الديمقراطي ومنها قوانين حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام وغيرها من التشريعات".

وجرى، وفق البيان، "الحديث عن أهمية اجراء الانتخابات المبكرة برقابة اممية وبشكل سيعيد ثقة المواطن بنظامه السياسي ، كما جرى الحديث عن أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب تفشي وباء كورونا، إضافة الى التعاون بين البلدين في القطاعات الصناعية والزراعية وأيضا على مستوى التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية".