الكشف عن زيارة سرية لرئيس استخبارات الحرس الثوري إلى بغداد

ونقل الموقع عن مصادر، قولها إن "طائب وصل بغداد قبل ساعات والتقى مسؤولين عراقيين وقيادات في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".

وأضاف، أن "رئيس استخبارات الحرس الثوري بحث ملف تواجد القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها القواعد والبعثات الأمريكية".



وأشار المصدر، إلى أن "طائب سيلتقي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم".