انت الان تتابع خبر الكشف عن زيارة سرية لرئيس استخبارات الحرس الثوري إلى بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن موقع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، وصول رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب، إلى بغداد قبل ساعات في زيارة سرية لم يعلن عنها سابقا.
ونقل الموقع عن مصادر، قولها إن "طائب وصل بغداد قبل ساعات والتقى مسؤولين عراقيين وقيادات في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".
وأضاف، أن "رئيس استخبارات الحرس الثوري بحث ملف تواجد القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها القواعد والبعثات الأمريكية".
وأشار المصدر، إلى أن "طائب سيلتقي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم".
وأضاف، أن "رئيس استخبارات الحرس الثوري بحث ملف تواجد القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها القواعد والبعثات الأمريكية".
وأشار المصدر، إلى أن "طائب سيلتقي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم".