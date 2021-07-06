بالأرقام.. حصيلة جديدة لوفيات كورونا حول العالم

ووفق معطيات موقع "وورلد ميترز" المتخصص بالوباء، فقد بلغ عدد الوفيات حول العالم 4 ملايين و880 شخصاً.

وحول العالم سجلت الولايات المتحدة أعلى رقم للوفيات بـ621 ألفاً و335 حالة، تلتها البرازيل بـ525 ألفاً و229، ثم الهند 403 آلاف و310، والمكسيك 233 ألفاً و689، وبيرو 193 ألفاً و389.



وجاءت روسيا بالمرتبة السادسة بـ138 ألفاً و579 وفاة، تلتها إنجلترا بـ 128 ألفاً و231، وإيطاليا 127 ألفاً و680، وفرنسا 111 ألفاً و197، وكولومبيا 109 آلاف و466.

وانتشر فيروس كورونا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، في أكثر من 200 دولة، ما أسفر عن إصابة 184 مليوناً و941 ألفاً، فيما بلغ عدد المتعافين منه 169 مليوناً و316 ألفاً، وفق الموقع المتخصص.