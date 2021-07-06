الخدمة الاتحادي يخاطب رئاسة الوزراء بشأن 'الحذف والاستحداث'

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الثلاثاء، وجود مخاطبات رسمية إلى رئاسة الوزراء بشأن إرسال قوائم "الحذف والاستحداث".

وقال المجلس في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن التميمي "تعهد بدعم مطالب الخريجين من حملة الشهادات العليا والاوائل والاختصاصات الاخرى وحقهم في التعيين، وذلك خلال استقباله عددا من ممثلي ومعتصمي حملة الشهادات العليا والاوائل وبعض الاختصاصات الاخرى الذين عبروا عن مطالبهم المشروعة بأسلوب حضاري كفله القانون والدستور".



وكشف التميمي، وفق البيان، عن "وجود مخاطبات رسمية من المجلس الى رئاسة الوزراء بغية تبليغ الوزارات بارسال قوائم بدرجات الحذف والاستحداث، مبينا ان المجلس سيعتمد آلية عمل فنية من شأنها دعم عملية التعيين دون غبن او تلاعب لاستيعابهم وتوظيف هذه الطاقات والاختصاصات المهمة".

