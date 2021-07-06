روحاني يعتذر للشعب الايراني

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "أعتذر لشعبنا العزيز الذي واجه مشكلات ومعاناة في اليومين الماضيين وأحثه على التعاون بترشيد استهلاك الكهرباء. الشعب يشكو من انقطاع الكهرباء وهو على حق".وأضاف "لا لوم على وزارة الطاقة... لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا".

وألقى المسؤولون باللوم في ذلك على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار مما خفض إنتاجها من مساقط المياه.

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن بعض السكان الغاضبين تجمعوا في عدة مدن للاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذي لا يأتي عادة متوافقا مع جداول انقطاع الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الحكومية.

