بالصور.. الدفاع المدني تسيطر على حريق 'مفتعل' في غابات الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق "مفتعل" في غابات الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها سيطرت بعد ان استنفرت جهودها لتطويق نيران اندلعت داخل غابات الموصل بأسناد من بلدية الموصل والجهد الالي للجيش العراقي"، مبينة أنه "تم بذل جهود كبيرة لاحتواء النيران وانقاذ أشجار الغابات قبل أن تلتهمها النيران حتى تمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".



وأوضحت، أن "سبب الحادث كان مفتعل بفعل فاعل حسب شهود العيان حيث تمكنت الجهات الأمنية من القاء القبض على المشتبه به وهو تاجر خشب قد حصل على مناقصة مسبقاً لتقطيع الخشب في الاشجار الميته وبيعه".