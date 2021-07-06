كردستان والتحالف الدولي يتفقان على مواصلة التنسيق لمواجهة 'تهديدات الإرهاب'

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة التنسيق مع قوات التحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وقال مكتب بارزاني في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل، لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في العراق وسوريا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك".



وتم التأكيد خلال الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين إقليم كردستان وقوات التحالف لضمان مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة".

