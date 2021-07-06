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رسميا.. برشلونة يتخلى عن احد مدافعيه

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-06 | 14:32

رسميا.. برشلونة يتخلى عن احد مدافعيه

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن انتقال الظهير الأيسر جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد، بدءًا من الموسم المقبل.
ووضع برشلونة جونيور فيربو، على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، لعدم تقديمه المستوع المقنع على مدار الموسمين الماضيين.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، يكشف من خلاله بيع فيربو إلى ليدز مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% من عائد بيعه مستقبلًا.


وأعرب برشلونة بشكل علني عن امتنانه لجونيور فيربو صاحب الـ24 عامًا لالتزامه وتفانيه، كما تمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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