رسميا.. برشلونة يتخلى عن احد مدافعيه

ووضع برشلونة جونيور فيربو، على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، لعدم تقديمه المستوع المقنع على مدار الموسمين الماضيين.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، يكشف من خلاله بيع فيربو إلى ليدز مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% من عائد بيعه مستقبلًا.



وأعرب برشلونة بشكل علني عن امتنانه لجونيور فيربو صاحب الـ24 عامًا لالتزامه وتفانيه، كما تمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.