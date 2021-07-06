التربية تتحدث عن طبيعة دوام المدارس في العام المقبل

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الدوام الحضوري العام المقبل سيكون أكثر بكثير من العام الحالي، لأن الحكومة ستتوجه الى المؤسسات لمنح لقاح كورونا ، وهذا سيقلل من أعداد الإصابات".وأضاف فاروق، أنه "لا غنى عن التعليم الالكتروني، لأنه مساعد بشكل مهم جداً للدوام الحضوري"، مشيراً الى أن "وزارة التربية تعمل على تطوير التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد من خلال تقويم الأخطاء التي شخصت خلال الفترة الماضية".

وتابع أنه "من الممكن أن يكون هناك تعاون مع وزارة الاتصالات من أجل تخصيص حزم أنترنت الى الطلبة والمنصات بشكل مجاني"، مبيناً أن "الوزارة تعمل أيضاً على تحويل مناهج المراحل الابتدائية الى أفلام كارتونية، للتسهيل على التلميذ أو الطفل معرفة الدروس واستيعابها".