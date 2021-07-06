انت الان تتابع خبر اسعار الدولار مقابل التومان الايراني والعملات الاجنبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,700,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 118,32 دولار
100 باوند ⬅️ 138,38 دولار
100 دولار ⬅️ 866,69 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1806,55 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 77,29 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 76,26 دولار
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بغداد
100 دولار ⬅️ 2,700,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 118,32 دولار
100 باوند ⬅️ 138,38 دولار
100 دولار ⬅️ 866,69 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1806,55 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 77,29 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 76,26 دولار
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