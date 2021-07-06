الإطاحة بـ19 متهما بتجارة المخدرات في ذي قار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من القاء القبض على (19) متهما خلال الحملة الامنية في محافظة ذي قار"، مؤكدة انهم "من اخطر تجار المخدرات".

وأضافت، ان "المتهمين بحوزتهم كمية من الكريستال وحوالي 2500 حبة مخدرة".

