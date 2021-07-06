انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ19 متهما بتجارة المخدرات في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على (19) متهما من اخطر تجار المخدرات خلال الحملة الامنية في محافظة ذي قار.
وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من القاء القبض على (19) متهما خلال الحملة الامنية في محافظة ذي قار"، مؤكدة انهم "من اخطر تجار المخدرات".
وأضافت، ان "المتهمين بحوزتهم كمية من الكريستال وحوالي 2500 حبة مخدرة".
وأضافت، ان "المتهمين بحوزتهم كمية من الكريستال وحوالي 2500 حبة مخدرة".