بعد انهيار محادثات 'أوبك'.. النفط يقفز لمستوى هو الأول منذ سنوات

بغداد - ياسين صفوان - قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، اليوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران، وشهدت وصول الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 2014، وذلك بعد عدم توافق منتجي "أوبك+" حول خطط لزيادة الإمدادات في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

وقفز خام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 77.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0748 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 1.75 دولار أو 2.3 % عند 76.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وانهارت، أمس الاثنين، المحادثات بين وزراء من "أوبك+"، التي تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين.

ولم يتم الاتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات بعد تأجيل المحادثات لليوم الثالث بعد خلافات الأسبوع الماضي.

وقالت الإمارات إنها ستمضي في زيادة الإنتاج، لكن الاتفاق فشل بعد أن رفضت الإمارات اقتراحا منفصلا لتمديد القيود حتى نهاية 2022.

وقالت بعض مصادر "أوبك+" إنها ما زالت تعتقد أن "أوبك+" ستستأنف المناقشات هذا الشهر وتوافق على رفع الإنتاج بدءا من أغسطس/آب، بينما قال آخرون إن القيود الحالية قد تظل سارية.

وقال محللون في بنك "آي.إن.جي": "مع توقع عمليات سحب كبيرة من المخزون سواء ظل الإنتاج كما هو أو زاد 400 ألف برميل يوميا كل شهر من أغسطس/آب، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط مدعومة جيدا على المدى القريب".

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد قال، أمس الاثنين، إن بلاده لا تريد أن ترى أسعار النفط ترتفع فوق المستويات الحالية، وأنه يأمل في أن يتم تحديد موعد لاجتماع جديد لـ"أوبك+" في غضون عشرة أيام.