المفوضية تحدد موعد قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات البرلمان في الـ7 من الشهر الجاري.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تستعد لإجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ في السابع من شهر تموز الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في مكتبي بغداد(الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة".



وأضاف البيان أن "القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي،الكورد الفيلين، الصابئي المندائي، الايزيدي، والمكون الشبكي)، ستجري في المكتب الوطني حصرًا في اليوم ذاته"، موضحا ان "أرقام القرعة للمرشحين ستبدأ من الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة".

