الحكم بإعدام قاتل الشابة الكويتية 'فرح أكبر'

بغداد - ياسين صفوان - قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين شنقاً، بعد إدانته بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي لقيت مصرعها في شهر رمضان الماضي بعد أن أقدم على خطفها بأحد الشوارع العامة.

ويأتي حكم الإعدام عقب شهرين ونصف من وقوع الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي والتي اعتُبرت من بين أسرع القضايا بالوصول إلى أروقة المحاكم وإصدار الحكم فيها.

وكانت محكمة الجنايات قد نظرت يوم أمس بقضية خطف الشابة والتجسس عليها من قبل الجاني، وهي قضية أخرى بحقه وقعت في شهر شباط /فبراير الماضي، وأخلي سبيل المتهم حينها قبل وقوع جريمة القتل في شهر رمضان.

وحجزت المحكمة هذه الدعوى (الخطف) للحكم في 26 من الشهر الجاري، بعد أن استمعت إلى مرافعة طرفي الدعوى.

ووقعت جريمة القتل في 20 نيسان / أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة.

ووجهت النيابة العامة تهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم، إضافة إلى اتهامه بوضع جهاز إلكتروني في بمركبة المجني عليها، يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، زاعما أنها ”هي من قتلت نفسها طعنا“.

وفي خلفيات الحادثة، أن المحامية دانة أكبر، وهي شقيقة الضحية كانت قد رافعت في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديدها وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد الإفراج عنه حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم مطالبة الضحية وأختها بحجزه؛ نظرا لتهديده المتواصل، ما دفع عائلة فرح بعد وقوع الحادثة توجيه اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجاني فهد ”كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، وهو عسكري استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام -أيضا- بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وبالتالي كان على علم بكل تحركاتها“.