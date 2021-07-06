بالفيديو: انقطاع الكهرباء يزيد واقع المواطنين سوءاً

وتختلف معاناة المواطنين بسبب غياب الكهرباء، منهم من توقف عمله وأخر تأثرت دراسته.. تحدثوا بيأس عن الموضوع غير آملين بأي تحسن أو خطوات جادة تضع حدا لمعاناتهم المستمرة.

ولا تلوح في الافق حلول عاجلة لهذه الازمة التي تتكرر في العراق الذي يعيش مواطنوه صيفاً لاهباً، رغم الخطط التي تتحدث عنها الجهات المسؤولة والمليارات التي صرفت على هذا القطاع لكنها أهدرت بلا جدوى وفقاً لما تتحدث به الاوساط الشعبية.