انت الان تتابع خبر بالصور.. وفد أمني رفيع يصل الى الانبار لمتابعة الخطط الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الانبار لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الامنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.