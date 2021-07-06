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انت الان تتابع خبر بالصور.. وفد أمني رفيع يصل الى الانبار لمتابعة الخطط الامنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الانبار لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الامنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.
وضم الوفد قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الامنية.