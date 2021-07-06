تخريب لقطع الماء عن بغداد مع بدء خطة حماية أبراج الكهرباء

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ايلاف من لندن : بدأت قوات مشتركة للقوات العراقية بتنفيذ خطط لحماية أبراج الطاقة الكهربائية بعد الإعلان عن تخريب خط للطاقة يغذي مشروع ماء بغداد.

وفدٌ أمني

فقد وصل الى محافظة نينوى الشمالية اليوم وفد أمني كبير برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وكبار قادة وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي للاطلاع على الواقع الامني فيها وتنفيذ خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية .

جاء ذلك إثر إعلان قيادة العراقية العمليات المشتركة اليوم تخصيص قوات مشتركة لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات صحافية للاعلام الرسمي العراقي تابعتها "ايلاف" ان "هناك العشرات من ابراج نقل الطاقة تم استهدافها من قبل الارهابيين خلال الايام الماضية.

داعش

واضاف ان "تنظيم داعش الارهابي يسعى الى خلق قلق امني عبر استهداف ابراج الطاقة".. كاشفا عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القوات الامنية ووزارة الكهرباء مهمتها وضع الخطط الامنية لمراقبة وتامين ابراج الطاقة وملاحقة من يقوم باستهدافها.

واشار الى انه "تم تشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري لتامين خطوط نقل الطاقة في عموم المحافظات .بدعم من طائرات مسيرة وطائرات الجيش العراقي.

يأتي ذلك في وقت كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قائد شرطة محافظة البصرة الاسبق الفريق رشيد فليح برئاسة خلية حماية ابراج الطاقة الكهربائية في البلاد .



تخريب

وعلى الرغم من هذه الاجراءات فقد تم اليوم استهداف الخط المغذي لمشروع ماء الكرخ في بغداد الى عمل تخريبي جديد بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين.

العنف المُسلّح

وقالت وزارة الكهرباء في بيان اطلعت على نصه "ايلاف" انه "يستمر العنف المسلح في التأثير سلباً على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر كبيرة في المورد الحيوي بحرمان المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات بعضها عن بعض من خلال تفجير ابراج وخطوط نقل الطاقة، فضلاً عن الخسائر المادية والحد من امكانية الحصول على الخدمات الانسانية الاساسية وإيقاف عجلة التنمية الاقتصادية عبر الاستهداف المتعمد والعشوائي والانتهاكات الخطيرة ضد خطوط وابراج الطاقة الكهربائية في عموم العراق".



واوضحت أن " خط قدس - نصر تعرض الى حادث ارهابي تسبب بتفجير البرج رقم (٢١) من محطة نصر بعبوات ناسفة ليلا في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي وعلى الفور توجهت ملاكاتنا الهندسية والفنية لتاهيل وصيانة الخط بغية اعادته الى العمل بأسرع وقت ممكن". واضافت أن "الجماعات المدفوعة بأيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الارهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفياً من حقوقهم الاساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها، وان الوزارة تسعى للإيفاء بنيةٍ صادقةٍ نحو الالتزامات التي قطعتها على نفسها امام العراقيين في تعزيز التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتوفيرها".

واكدت ان "الحكومة مستمرة في إتخاذ التدابير الرامية الى حرمان الارهابيين من الوصول الى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ اهدافهم و منع الاثر المتوخى منها ، الى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد".

تجدد الاحتجاجات

وقد تجددت الاحتجاجات في بعض المدن العراقية اليوم ضد انقطاع التيار الكهربائي في وقت تجاوزت درجة الحرارة نصف الغليان في الظل والسبعين درجة مئيوية تحت الشمس.

وشهدات محافظت ديالى وواسط والبصرة وكربلاء وذي قار احتجاجات رافقتها قطع طرقات ووقفات امام محطات توليد الطاقة.

خسائر وتعويضات

واليوم طالبت المفوضية العراقية العليا الحكومة بتعويض المواطنيين الذين تاثروا بانقطاعات الكهرباء مادياً ومعنوياً عما لحقهم من ضرر.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان إن انقطاع الكهرباء المستمر يقتضي على الحكومة تعويض المواطنيين مادياً مشيرا الى ان الكهرباء تعد من الخدمات الاساسية للمواطن وان التلكؤ في تجهيزها من قبل وزارة الكهرباء يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن الاساسية.

واكد ان "ملايين المواطنين والعوائل تأثروا كثيرا بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك تعرضت مهن تعتمد على الكهرباء الى خسائر بالمليارات، اضافة الى تأثر الطلبة والاطفال وكبار السن بهذا الانقطاع الذي يتزامن مع ارتفاع هائل لدرجات الحرارة".

وقرر الكاظمي السبت اقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة الفرات الأوسط وكالة "لإهماله في أداء اعماله وواجباته ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات كما أمر بفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل وزارة الكهرباء كما قال المكتب.

واشارت خلية الاعلام الامني الى ان الهجمات التي تعرّضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل سبعة وإصابةِ أحد عشر اخرين وتخريب و (61) خطاً رئيسياً.

