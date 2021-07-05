الكهرباء تعلن وصول الإنتاج الى 19 ألف ميغاواط

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الكهرباء، الاثنين، أن هنالك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الكهرباء، فيما أكدت وصول الإنتاج الى 19 ألف ميغاواط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "هنالك هجمات ارهابية واعلامية لتخريب جهد الكهرباء وحاولنا جاهدين ان ننأى بنفسنا من اي تداعيات او تجاذبات سياسية".

وأضاف أن "ملف الكهرباء فيه كل التداعيات التي يتحدث عنها الشعب العراقي"، مشيراً الى أن "الوزير قدم استقالته بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر بخصوص الكهرباء".

وتابع العبادي "وصلنا الى 19 ألف ميغاواط والتجهيز في وضع جيد"، مشيراً الى "اعادة المنظومة الى وضعها بعد ساعتين من تعرضها للاطفاء".