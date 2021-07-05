انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة لهذه الفئات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
وقال المصدر في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية عليهم مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".