الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة لهذه الفئات

وقال المصدر في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية عليهم مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

