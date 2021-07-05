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صواريخ الكاتيوشا وطفرة إصابات كورونا في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - =بعد أن جُمدت بمطلب شعبي .. مجالس المحافظات تعود قريبا بتوجه نيابي لتحديد موعد انتخاباتها.
= السومرية توثق قصة ام ستار في مدينة الصدر .. واهالي قطاع صفر يستغيثون من نقص الخدمات.

= تسجيل طفرة قياسية في اصابات كورونا .. اكثر من ثمانية الاف والكرخ تتصدرها.

= مجددا .. صواريخ الكاتيوشا تستهدف قاعدة عين الاسد , والتحالف الدولي يعلق على الهجوم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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