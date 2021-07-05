انت الان تتابع خبر صواريخ الكاتيوشا وطفرة إصابات كورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =بعد أن جُمدت بمطلب شعبي .. مجالس المحافظات تعود قريبا بتوجه نيابي لتحديد موعد انتخاباتها.
= السومرية توثق قصة ام ستار في مدينة الصدر .. واهالي قطاع صفر يستغيثون من نقص الخدمات.
= مجددا .. صواريخ الكاتيوشا تستهدف قاعدة عين الاسد , والتحالف الدولي يعلق على الهجوم.
= تسجيل طفرة قياسية في اصابات كورونا .. اكثر من ثمانية الاف والكرخ تتصدرها.
= مجددا .. صواريخ الكاتيوشا تستهدف قاعدة عين الاسد , والتحالف الدولي يعلق على الهجوم.