صواريخ الكاتيوشا وطفرة إصابات كورونا في نشرة السومرية

= السومرية توثق قصة ام ستار في مدينة الصدر .. واهالي قطاع صفر يستغيثون من نقص الخدمات.

= تسجيل طفرة قياسية في اصابات كورونا .. اكثر من ثمانية الاف والكرخ تتصدرها.

= مجددا .. صواريخ الكاتيوشا تستهدف قاعدة عين الاسد , والتحالف الدولي يعلق على الهجوم.

