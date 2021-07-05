ارتفاع وفيات كورونا وتراجع الإصابات في دولة أوروبية

وكشفت إيطاليا عن 127680 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في البلاد في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن نحو 4.26 مليون حالة.

