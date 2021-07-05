انت الان تتابع خبر ارتفاع وفيات كورونا وتراجع الإصابات في دولة أوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 31 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، فيما تراجع العدد اليومي للإصابات من 808 إلى 480 حالة.
وكشفت إيطاليا عن 127680 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في البلاد في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن نحو 4.26 مليون حالة.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن نحو 4.26 مليون حالة.