الاعرجي وتولر يبحثان زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن

بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين".



كما تطرق الجانبان، وفق البيان، الى "الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى الولايات المتحدة الأمريكية، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين".

