انت الان تتابع خبر ناشئة العراق في المجموعة الثالثة لبطولة العرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-05 | 14:07
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أسفرت قرعة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 16 عاماً، التي جرت في مصر، اليوم الاثنين، عن وقوع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات تونس وموريتانيا واليمن.
وتنطلقُ البطولة المزمع إقامتها في المملكة المغربية العربية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.
يشارُ الى ان منتخبنا للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة العربية بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.
يشارُ الى ان منتخبنا للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة العربية بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.
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