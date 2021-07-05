الشمري يتحدث لـ 'السومرية' عن تفاصيل زيارة الوفد الامني الى نينوى

بغداد - ياسين صفوان - تحدث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة الوفد الامني الى محافظة نينوى للإطلاع على الخطة الخاصة بحماية ابراج الطاقة الكهربائية.

وقال الشمري للسومرية نيوز، انه "خلال زيارتنا الى محافظة نينوى استمعنا الى رؤية قيادة عمليات نينوى ومدراء الاجهزة الامنية واطلعنا على الخطط الامنية لمواجهة الاستهداف المتكرر على ابراج الطاقة الكهربائية".

واضاف انه "خلال الزيارة ايضا تم الاجتماع مع الاجهزة الامنية والميدانية وقيادات الحشد وحددنا الاسبقيات لحماية ابراج الطاقة الكهربائية".

وأكد الشمري على ضرورة حماية ابراج الطاقة وحماية البنى التحتية"، مشددا ايضا على "ضرورة العمل الاستخباري لتعزيز امن محافظة نينوى".

وصل وفد امني رفيع، صباح اليوم الاثنين، الى محافظة نينوى للإطلاع على الخطة الخاصة بحماية ابراج الطاقة الكهربائية.

ويترأس الوفد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ويضم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.