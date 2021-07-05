الأحوال المدنية تصدر تنويهاً هاماً بشأن الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل خدمة sms لغرض الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من اجل توفير افضل الخدمات للمواطنين ولمواكبة التطور الحاصل في بلدان العالم ، وحسب توجيهات وزير الداخلية المحترم وبمتابعة وكيل الوزارة الاقدم المحترم وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي ، تقرر المباشرة بخدمة الـ (SMS) التي تخص الحجز الالكتروني ابتداءا من يوم ٢٠٢١/٧/٤ أي عند دخول المواطن لغرض الحجز سيتم ارسال رساله تحتوي على رمز تحقق على رقم المواطن يتم إدخاله في واجهة الحجز لغرض إتمام الحجز وعند إتمام حجزه بنجاح سوف تظهر في واجهة الموقع نافذة توضح موعد الحجز ومعلومات الحجز بشكل مباشر".

واضاف البيان، ان "هذه الخطوة تأتي من اجل القضاء على استغلال أصحاب النفوس الضعيفة (الاكشاك) للمراجعين، وهذا اقل واجب تقدمه مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة".