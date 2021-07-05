انت الان تتابع خبر بالفيديو: ازمة عطش حادة تضرب مناطق في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تزداد معاناة المواطنين البغداديين يوما بعد اخر بسبب شح المياه..الامر الذي دفعهم للاعتماد على المياه المعبئة التي تكلفهم اموالا اضافية لا يستطيع البعض منهم توفيرها بسبب قلة السيولة المادية.

مأساة البحث عن المياه الصالحة للشرب هم يضاف الى هموم العراقيين.. جاسم ذو الاربعيين عاما حاله كحال الكثير من البغداديين يسعى للحصول على كمية كافية من الماء الصالح للشرب.. مستخدما كل الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها توفير المياه له ولعائلته.. لكن هذه المحاولات قد تضيع هدرا في غالب الاحيان.



البعض الآخر يحاول تجاوز الازمة بطريقة مختلفة، هنا اختار هذا الرجل ان يلجأ الى شراء المياه المعدنية المعبأة, لينتشل عائلته من واقع يبدو انه لم يتحسن كثيراً بسبب قلة المياه لكنه على الاقل يحاول ان يحمي اطفاله من الامراض التي انتشرت نتيجة اعتماد الكثيرين على مياه ملوثة.

كل هذه المعاناة تكمن بمنطقة العبيدي شرقي بغداد التي لا يختلف حالها كثيرا عن بقية مناطق العاصمة , ومازاد من معاناتهم اكثر هو تدخل المحسوبية والمنسوبية للحصول على المياه التي تأتي لمنطقتهم عن طريق صهاريج او حوضيات مخصصة لنقل المياه التي قالوا عنها الاهالي بأنها لا تصلح هي الاخرى للاستخدام البشري.