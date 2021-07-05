المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً، فيما أكدت انه لا توجد نية للعودة الى نظام الزوجي والفردي.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها الخليج 365، ان "ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط"، لافتا الى ان "هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة".

العودة للفردي والزوجي

وبين مدير المرور العام انه "لاتوجد نية للعودة الى نظام الزوجي والفردي، كون الموضوع مخالفا للدستور ولحرية الانسان ويضر بالمواطن الفقير وصاحب السيارة الاجرة".

الرقم الموحد



واشار مدير المرور العامة الى ان "الرقم الموحد هو قيد المداولة مع الاقليم، اما كمشروع وطني فقد ارسل من قبل وزير الداخلية لمناقشة ذلك وبالفعل التقيت مع وزير الداخلية في الاقليم هريبر أحمد لتنظيم المشروع الوطني، حيث ان الاقليم يعمل بالمشروع الوطني القديم قبل عام 2003"، موضحا ان "الاقليم سوف يعمل بنفس النظام الموجود في بغداد حاليا ومع نفس الشركة وسوف تكون هناك لجنة مشتركة لحلحلة المشاكل الموجودة بين المواطن الكردي والعربي والموضوع قيد المداولة".

وذكر اسماعيل ان "المباحثات مع الاقليم تضمنت الغرامات للسيارات التي تحمل لوحات كردستان، حيث يتم ذلك عبر ارسال ارقام السيارات المخالفة في (رام او هارد) الى الاقليم عن طريق اللجنة المشتركة في بغداد واربيل".

واوضح اسماعيل أنه "اذا تم الاتفاق حول المشروع الوطني فسوف يستطيع المواطن تحويل رقم العجلة في الاقليم بدون نقل القيد".