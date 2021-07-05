القبض على ارهابي في السليمانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤/إرهاب في محافظة السليمانية.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتتبع حثيث ومراقبة دقيقة لتحركات المطلوبين اينما وجدوا ألقت مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبتنسيق عالي مع مديرية اسايش السليمانية القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق قضايا إرهابية، وذلك من خلال تواجده في محافظة السليمانية والصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (٤/إرهاب) من محكمة تحقيق الخالدية".