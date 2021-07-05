انت الان تتابع خبر لاعب دولي سابق ينصح مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان.. ما علاقة رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرتبط مبابي (22 عاماً) مع باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي، بعقد يستمر حتى يونيو/حزيران 2022 لكن هناك أحاديث تتردد عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأحرز مبابي 42 هدفاً لسان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم الماضي.



وقال مبابي إن مسيرته مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا 2020، لم تكن موفقة بعد فشله في هز الشباك، وإهداره ركلة ترجيح حاسمة خلال المواجهة مع سويسرا في دور الـ16، والتي ودع على إثرها أبطال العالم البطولة القارية.

وكتب أنيلكا في عموده بموقع ذي أثليتيك الرياضي: "إذا أردت الفوز بأرفع الجوائز فعليك الرحيل عن باريس سان جيرمان في مرحلة ما، لا يمكنك القول إنك تنافس مع الأفضل طوال الوقت عندما تكون في سان جيرمان".



وأضاف اللاعب الذي سبق له الفوز ببطولة أوروبا 2000 مع منتخب فرنسا: "إذا أردت الفوز بالكرة الذهبية، وهو ما يتعين عليك التطلع إليه، للسير على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فعليك المنافسة مع الأفضل".

وسبق لرونالدو وميسي التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم 11 مرة.

وأشار أنيلكا إلى أن الدوري الفرنسي ليس سهلاً لكن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأصعب.

وقال أنيلكا مخاطباً مبابي: "لذا إذا أردت أن تكون من بين الأفضل فعليك القيام بما تقوم به في باريس لكن في صفوف تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو مانشستر سيتي أو ليفربول أو الرحيل إلى إسبانيا والانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة، أو ربما التوجه إلى إيطاليا، حتى يتسنى لك التطلع إلى التألق بشكل أفضل على المستوى العالمي".