اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية

ففي بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اسعار الدولار 147.200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت خلال افتتاحها صباح الاحد 147.150 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

بينما استقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت 147.500 دينار عراقي، واسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

