انت الان تتابع خبر بيان جديد من التربية بشأن نتائج الساس الابتدائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ان نتائج امتحانات السادس الابتدائي ليست مركزية.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "نتائج امتحانات السادس ابتدائي ليست مركزية، لان الوزارة قررت في وقت سابق اجراء الامتحانات مدرسية".
يذكر ان طلاب السادس ابتدائي اجروا امتحاناتهم النهائية في الـ13 من حزيران الماضي، وسط اجراءات احترازية في المراكز الامتحانية ضد جائحة كورونا.
يذكر ان طلاب السادس ابتدائي اجروا امتحاناتهم النهائية في الـ13 من حزيران الماضي، وسط اجراءات احترازية في المراكز الامتحانية ضد جائحة كورونا.