بيان جديد من التربية بشأن نتائج الساس الابتدائي

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "نتائج امتحانات السادس ابتدائي ليست مركزية، لان الوزارة قررت في وقت سابق اجراء الامتحانات مدرسية".

يذكر ان طلاب السادس ابتدائي اجروا امتحاناتهم النهائية في الـ13 من حزيران الماضي، وسط اجراءات احترازية في المراكز الامتحانية ضد جائحة كورونا.

