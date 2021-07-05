العراق: إحباط عمليات تخريب أبراج للطاقة.. وضابط كبير لحمايتها

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"الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد الاحد عن تكليف قائد عسكري رفيع بالاشراف على حماية ابراج الكهرباء في عموم البلاد بينما تمت عملية احباط عدد منها في حين شهدت البلاد انخفاضا بدرجات الحرارة.

وقالت قوات الحشد الشعبي انها احبطت عملية تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى الشمالية التي ترتبط شبكتها مع منظومة الكهرباء في الجنوب .. واشارت الى انها تمكنت من ضبط عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية في المحافظة . واوضح اعلام الحشد في بيان تابعته "ايلاف" انه ومن خلال عملية استباقية تمكنت قوة تابعة للواء 25 الحشد الشعبي من العثور على ثلاث عبوات محلية الصنع كانت معدة لتفجير البرج .

وكانت محافظات نينوى وكركوم في الشمال والانبار وصلاح الدين في الغرب وديالى في الوسط قد شهدت خلال الايام الاخيرة عمليات تخريب ابراج نقل الطاقة الكهربائية. وايوم خرجت تظاهرات احتجاج في البصرة وكربلاء والديوانية ضد انقطاعات التيار الكهربائي.

من جهتها، قالت خلية الاعلام الامني التابعة لوزارة الدفاع العراقية ان قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر للفرقة وقسم الاستخبارات ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتعاون مع طيران الجيش العراقي قد نفذت عملية أستباقية لدهم وتفتيش وديان وقرى في محافظة كركوك الشمالية أسفرت عن العثور على 3 أوكار لتنظيم داعش و3 قذائف صاروخية وصاروخ قاذفة وقنابل وناظور نهاري ومدفع عيار130ملم وعبوتين ناسفتين وذلك مع بدء العراق استخدام الطائرت وبينها المسيرة لمراقبة واحباط عمليات استهداف ابراج الطاقة.

وعلى الصعيد نفسه نفت الخلية الأنباء المتداولة بشأن تعرض المحطات الكهربائية في محافظة البصرة الجنوبية إلى عمل تخريبي مؤكدة انها غير صحيحة. وقالت ان "قيادة عمليات البصرة تنفي الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المحطات الكهربائية إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص"، مؤكدة "عدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة". وثمنت "الروح الوطنية والمعنوية لأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بالقطاع الكهربائي".

حماية الأبراج في عموم العراق

يأتي ذلك في وقت كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قائد شرطة محافظة البصرة الاسبق الفريق رشيد فليح برئاسة خلية حماية ابراج الطاقة الكهربائية في البلاد . وقال فليح في تصريحات صحافية الاحد تابعتها "ايلاف" انه تم تكليفه برئاسة الخلية التي شكلت لحماية ابراج الطاقة من الاستهداف.

من جهتها اكدت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية ان العاملين في قسم الخطوط بشبكة كهرباء محافظة صلاح الدين تمكنوا الاحد من اعادة الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور شمال مدينة سامراء نزال حقل عجيل النفطي الى الخدمة.

واشارت في بيان الى ان الخط الناقل في محافظة صلاح الدين تعرض إلى عمل تخريبي الخميس الماضي ليلا بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بسقوط الابراج المرقمة 11 و12 و13 في منطقة حقل عجيل النفطي مما ادى الى تقليص احمال المنظومة وتوقف الخدمة وقطع التيار الكهربائي بالكامل عن الحقل والمواطنين في صلاح الدين.

وقالت ان اعادة الخط الى هذا الخط الناقل للطاقة الكهربائية جاء بتعاون بين الملاكات الهندسية والفنية من ملاكات الشركة قسم خطوط صلاح الدين والقوات الامنية والجهد الهندسي والتي سارعت الى مكان الحادث وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط وثم إعادته الى العمل خدمة للصالح العام .

بدء التحقيقات

شهد العراق اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مبتعدا عن نصف الغليات التي سجلتها خلال الايام الاخيرة وتجاوزت الخمسين درجة مئوية.

وكان الكاظمي كشف السبت عن بدء تحقيقات حول الجهات التي تقف وراء تخريب المنظومة الكهربائة في العراق وفيما اذا كانت سياسية ام ارهابية وقال انه تحدث مع فرنسا لتنفيذ مشروع لانتاج الطاقة النووية في بلاده.

واشارت خلية الاعلام الامني الى ان الهجمات التي تعرّضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل سبعة وإصابةِ أحد عشر اخرين وتخريب و (61) خطاً رئيسياً.. واكدت "اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة مساء اليوم، حيث وجه الجهات الحكومية كافة، بتوفير كل التسهيلات للمعالجات العاجلة للإشكالات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الوطنية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات المتكررة".

واوضحت ان"الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية، تعرضت لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة عن مقتل سبعة وإصابة أحد عشر اخرين من الملاكات الهندسية والفنية، وتدمير (61) خطاً رئيساً، آخرها استهدف الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور قبل قليل، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلاً عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية".