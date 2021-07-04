الصدر يكشف عن 'أمر' ينشط التيار الصدري

بغداد - ياسين صفوان - تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن أن "موته" أو "قتله" ينشط التيار الصدري، بحسب وصفه.

وقال خلال لقائه بمجموعة من أنصار بحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، "يبدو أن هناك شيئاً ينشط التيار الصدري وهو موتي أو قتلي، ومن ثم القول إن مقتدى مات ومن الممكن أن أكون شهيدا جديدا ويحيي هذا الموت شيئا من الذي اندثر".



وأضاف: "أبشركم بقرب موتي أو استشهادي إذا وفقني الله".