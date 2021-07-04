حصيلة جديدة لضحايا الطائرة الفلبينية 'المحطمة'

وقالت الوزارة، ان "42 من القتلى جنود كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوب مانيلا، بينما ثلاثة كانوا مدنيين على الأرض".

وأضافت، إنه مازال لم يتم العثور على خمسة جنود، بينما 49، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعلنت السلطات العسكرية الفلبينية، تحطم طائرة عسكرية على متنها 85 شخصا.

وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية، سيريليتو سوبيجانا، إن "طائرة عسكرية تقل ما لا يقل عن 85 شخصا تحطمت في جنوب الفلبين اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "فرانس برس".

